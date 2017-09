Curitiba tem protestos contra decisão judicial que autoriza “cura gay”

A decisão liminar do juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, que abre caminho para a chamada “cura gay”, gerou protestos em todo o Brasil. Em Curitiba, três manifestações foram marcadas menos de um dia após o anúncio do juiz.

No dia 21, o Conselho Regional de Psicologia mobilizou uma vigília na Boca Maldita, convidado os manifestantes a levarem velas e usarem roupas coloridas. O segundo ato ocorreu no domingo (24) e reuniu cerca de 500 pessoas no gramado do Museu Oscar Niemayer (MON). Uma terceira manifestação ocorreu em frente à Justiça Federal, na terça-feira (26), quando a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), protocolou a nota de repúdio contra a decisão arbitrária.

Márcio Marins, secretário-geral da ABGLT, lembra que a Organização Mundial da Saúde retirou a palavra homossexualidade do Código Internacional de Doenças em 1990. “Esse juiz está, na verdade, cedendo à pressão de movimentos conservadores que estão atacando direitos de vários segmentos da sociedade”, avalia

Edição: Ednubia Ghisi