Crossfit: grande intensidade exige cuidado ainda maior

Quando pensamos em perder a barriguinha ou ganhar músculos, ou ainda em buscar um exercício por questões de saúde, dificilmente nos imaginamos escalando, pendurados em cordas ou levantando um pneu de trator – e ainda com pessoas “na torcida”, tentando nos motivar. Pois esse tipo de treino tem ganhado milhares de adeptos mundo afora. Inclusive aqui em Pernambuco.

Diferente do que costumamos ver na musculação, o crossfit propõe exercícios funcionais em alta intensidade e com grande variação, focados no desenvolvimento do condicionamento físico do praticante. O treino é realizado em equipe, criando um “time” onde as pessoas sofrem juntas, se ajudam e celebram juntas as conquistas. Uma praticante que aprova o formato é a fisioterapeuta Iviana Marinho, de 26 anos. “Fazemos muitos exercícios em grupo, trio ou dupla. Isso dá um dinamismo grande. Você ajuda no que você é bom e aprende com o outro para corrigir suas falhas”, elogia.

Iviana avalia que conseguiu melhorar sua forma física, a mobilidade, flexibilidade, a disposição e o desempenho durante o dia. Seus treinos são divididos em ginástica, exercícios de levantamento de peso e aeróbicos. Para ela, o sucesso da modalidade tem relação com o estímulo à superação individual. “O crossfit se destaca por nos colocar contra nós mesmos o tempo inteiro, nos desafiando com relação a tempo, peso e performance”, diz Marinho. Ela pratica crossfit uma hora por dia, cinco dias na semana.

A modalidade teve origem nos anos 1990, nos Estados Unidos, com método desenvolvida pelo ex-ginasta Greg Glassman. A marca CrossFit foi formalmente registrada no ano 2000 e hoje já são mais de 10 mil academias afiliadas em todo o mundo. No Brasil funcionam aproximadamente 850 boxes de crossfit, sendo 17 em Pernambuco: uma em Petrolina, três em Caruaru, uma em Jaboatão e 12 no Recife.

Mas a modalidade também cobra uma atenção especial com a saúde do praticante. É o que alerta a cardiologista Tereza Lins. “Pela alta intensidade, o praticante precisa estar muito preparado. Quem não está preparado e faz uma aula intensa corre risco cardiovascular mais alto”, informa. A médica afirma que o primeiro passo antes de aderir ao crossfit é realizar uma avaliação médica para conhecer a saúde de seu coração. Em seguida, o aluno deve fazer o teste ergométrico para saber que nível de exercícios ele pode atingir.

A especialista em medicina esportiva e membro da câmara técnica de medicina esportiva do CREMEPE pede ainda que os praticantes não exagerem. “O crossfit estimula que a pessoa supere seus limites. Mas isso traz um risco maior. Por isso essas atividades provocam muitas lesões de joelhos e ombros. Não é um esporte para todo mundo”, avalia.

O alerta é reforçado pelo profissional de educação física André Souza, assessor técnico de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física em Pernambuco. “Antes de iniciar a prática o aluno precisa passar por avaliação física e realização de uma anamnese, um histórico clínico do praticante. São etapas fundamentais para avaliar se há alguma pré-disposição a lesões”, diz Souza. E sugere que o praticante evite riscos, principalmente no início. “O crossfit é uma atividade de alta intensidade, com períodos de adaptação. O iniciante deve trabalhar com cargas leves. Por isso é necessária a avaliação física, seguida de um treinamento prescrito de acordo com o estado do praticante”, alerta o profissional.

