Na íntegra: ouça as edições do Programa Brasil de Fato em PE, SP e MG de 30/09/2017

O Programa Brasil de Fato de SP, MG e PE no rádio deste final de semana destaca a segunda denúncia de corrupção contra o presidente golpista Michel Temer.

Em São Paulo, a edição também traz os dados da ONG britânica Oxfam que revelam o aumento da desigualdade brasileira. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, também entra em pauta com a ocupação das Forças Armadas, alterando o cotidiano da população. Na coluna do escritor e jornalista Mouzar Benedito, os pássaros e suas histórias. No quadro Momento Agroecológico, a importância da agroecologia na transformação das relações humanas com a natureza.

Em Pernambuco, tem cultura como resistência política com entrevista com os cantores Lirinha e Ana Cañas. A situação de paralisação de obras do espaço histórico Teatro do Parque, em Recife, fechado há 6 anos é retratada na reportagem. Tem também o comentário de Aristóteles Cardona sobre políticas culturais e tem também a primeira reportagem do Especial Dispensa Maternidade, que revela o drama das mulheres que são demitidas após terem filhos. A coluna Gol de Placa e Gol Contra traz os destaques do mundo da bola. O quadro de Cultura "O que tu indica" traz um comentário do filme "Viva", produção cubano-irlandesa.

Já na capital mineira, tem matéria sobre o leilão das 4 usinas da Cemig que foram entregues por Michel Temer para empresas estrangeiras, podendo aumentar a tarifa de energia. A situação da Casa da Árvore, citada no programa passado, ainda está em pauta no programa de Minas, ela sofreu um incêndio após as ameaças de despejo e até agora não se sabe a origem.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Confira as edições deste sábado na íntegra:

São Paulo:

Minas Gerais:

Pernambuco:

Edição: Camila Rodrigues da Silva