Artigo | A Copa já começou

Salve, salve, meu povo! Tudo bem por aí?

Estamos a menos de um ano da Copa 2018 na Rússia mas como já disse o professor Tite, a Copa já começou. Depois de assumir a Seleção fora da zona de classificação, o treinador gaúcho colocou o time na Rússia com quatro rodadas de antecedência.

Mais do que isso, parece que Tite conseguiu aproximar a seleção do torcedor brasileiro uma vez que nos últimos tempos, apenas Galvão Bueno parecia estar permanentemente empolgado com a amarelinha. E é sobre isso que quero falar hoje.

Tenho a impressão de que o 7 a 1 que levamos da Alemanha, no Mineirão, foi esquecido mais rápido do que deveria. Nossos dirigentes, que tanto maltratam nosso futebol, seguem no comando, deixando clara a sensação de que, em termos de organização, o 7 a 1 continua acontecendo.

Os bons resultados dos comandados de Tite contribuem para que a desclassificação na Copa passada seja algo ainda mais distante. O curioso em todo esse esquecimento é a diferença entre o peso que foi dado à derrota de 1950 para o Uruguai e como olhamos para o nosso mais recente fracasso.

Durante anos e anos, a queda ante a seleção uruguaia foi vista como o nosso maior fracasso, e boa parte da culpa recaía sobre o goleiro Barbosa, que antes de falecer, revelou que essa foi a maior mágoa que guardou durante a vida. Foi algo tão cruel, que goleiros negros ficaram estigmatizados para vestirem a camisa da seleção e, coincidência ou não, somente em 2006 nossa Seleção foi defendida em uma copa por um goleiro negro: Dida.

Evidentemente, não devemos culpar um único jogador pelo 7 a 1, mas, hoje tendo em vista a pouca lembrança do que aconteceu em 2014 e o que fizeram com o Barbosa, fica ainda mais evidente a injustiça com o ex-goleiro do Vasco da Gama.

Que Tite e sua trupe possam, no ano que vem, homenagear o injustiçado Barbosa com o tão sonhado hexacampeonato.

Edição: Wallace Oliveira