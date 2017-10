Fundo público de campanha é aprovado no Congresso e vai à sanção presidencial

Os deputados aprovaram na noite dessa quarta-feira (4) a criação do fundo público para o financiamento de campanhas eleitorais. O texto segue, agora, para sanção presidencial e pode valer para as eleições de 2018.

O fundo deve receber R$ 1,7 bilhão que virá de emendas parlamentares ao Orçamento da União e do redirecionamento do dinheiro pago com propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, que vai acabar.

A votação foi polêmica com bate-boca e empurrões no plenário. O projeto, já aprovado no Senado, não tinha a concordância de deputados quanto a trechos da proposta.

Edição: Radioagência Nacional