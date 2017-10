Circuito mineiro de arte e cultura da reforma agrária começa nesta sexta (6), em MG

Os belo-horizontinos e moradores da região metropolitana têm uma boa opção de atividade cultural nos dias 6, 7 e 8 de outubro. O evento reúne venda de alimentos feitos de forma agroecológica, sem veneno, venda de pratos típicos de quatro estados do país e a apresentação de poesias, fotografias e músicas.

O “Circuito Mineiro de Arte e Cultura da Reforma Agrária” do MST está na estrada desde 2 de setembro e já foi realizado nas cidades de Governador Valadares, Montes Claros e Alfenas. Na capital, tem 30 atrações confirmadas, como Rubinho do Vale, Aline Calixto, Pereira da Viola e Flavio Renegado, além de grupos culturais dos acampamentos e assentamentos do movimento.

A expectativa é vender 150 toneladas de produtos, repetindo a boa repercussão da Feira Nacional da Reforma Agrária realizada em 2016, que vendeu 200 toneladas. “A feira, a mostra de música e a poesia surpreenderam as pessoas na edição nacional. As pessoas gostaram e se identificaram”, conta Guê Oliveira, militante do setor de cultura do MST. “É isso que nós queremos apontar como uma cultura transformadora”, completa. Ela destaca a parceria com a Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, que também estará no festival.

Encontro de Agroecologia

Os estados do Sudeste realizam, de 6 a 8 de outubro, o Encontro Regional de Agroecologia (ERÊ) em preparação ao encontro nacional. Reúnem-se cerca de 300 pessoas para debater experiências de agricultura e dar força às organizações agroecológicas. O ERÊ acontece em espaços públicos em volta da Praça da Estação. Para saber mais, acesse www.agroecologia.org.br.

