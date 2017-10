Gleisi Hoffman, Alexandre Padilha e João Paulo debatem realidade brasileira; Assista:

O Brasil de Fato realizou um bate-papo com a senadora pelo Paraná e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff Alexandre Padilha e o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues.

Na conversa, eles debateram os principais temas da política nacional, como a questão das privatizações de empresas como a Petrobras e a Eletrobras, as declarações recentes de militares falando em intervenção, as estratégias para as eleições de 2018 e a possibilidade de convocar um referendo revogatório para que a população decida a respeito de políticas como a chamada PEC do Teto e a Reforma Trabalhista.

Veja o debate completo:

Edição: Brasil de Fato