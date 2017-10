Intelectuales, economistas y periodistas exigen elecciones irrestrictas en 2018

Intelectuales, artistas, economistas, abogados, periodistas y sociólogos que forman el proyecto Brasil Nación lanzaron, este jueves (5), un manifiesto en defensa de elecciones directas e irrestrictas en 2018.

"La democracia brasileña está en peligro. Para completar el golpe parlamentario, los actuales detentores del poder discuten la idea de un remiendo parlamentario o aplazar las elecciones presidenciales de 2018. Hay intentos de impedir la plena representación de las capas populares. Todo eso es inaceptable", dice el texto.

El lanzamiento del manifiesto, realizado en el Sindicato de Periodistas Profesionales de São Paulo, contó con la presencia de los ex ministros Luiz Carlos Bresser-Pereira (de Administración y Reforma del Estado y de Ciencia y Tecnología, en el gobierno de Cardoso) y Celso Amorim (de Defensa y Relaciones Exteriores, en los gobiernos de Dilma Rousseff y Lula, respectivamente) y del historiador Luiz Felipe de Alencastro.

El manifiesto critica la discusión en torno del parlamentarismo y del aplazamiento de las elecciones presidenciales de 2018.

En su exposición, Bresser-Pereira señaló que la democracia en el país sufrió "una herida muy grande" y que hablar de parlamentarismo, en este contexto, sería “impensable”, "nonsense". Según él, toda esta discusión gira en torno del boicot a la candidatura del ex presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva.

El resaltó que la petición no busca defender a Lula específicamente, sino la democracia: “Porque ella, de alguna forma, empodera al pueblo, es preciso defenderla. Nosotros sabemos que el capitalismo financiero-rentista no es democrático. No quiere instalar una dictadura porque sabe que es muy peligroso, pero tiene mucho miedo de la democracia. Entonces, procura neutralizar de todas las formas el poder popular".

El ex ministro Celso Amorim citó las elecciones de 2018 como un momento de esperanza para revertir el golpe: “Las elecciones presidenciales son la oportunidad para que el pueblo se manifeste, escogiendo al líder que encarna sus ideas, sus programas, y en quien confía”.

El Proyecto Brasil Nación recoge apoyos por internet. El primer documento, enfocando cinco puntos económicos como alternativas a la crisis, alcanzó 11 mil firmas.

Edición: Vanessa Martina Silva | Traducción: Pilar Troya