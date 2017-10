Na íntegra: ouça as edições do Programa Brasil de Fato em PE, SP e MG de 07/10/2017

Brasil de Fato estreia programa em rádio de Sorocaba. A sintonia é na Rádio Super Fm 87,5.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados, às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Em São Paulo, destaque desta edição é a estreia do Programa Brasil de Fato em mais uma cidade paulista, Sorocaba, que sintoniza na Rádio Super Fm 87,5. O programa abre com o especial Rostos do Cerrado, produção do Brasil de Fato junto com a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a Mídia Ninja, com relato da quilombola Fátima Barros. O especial sobre o massacre do Carandiru traz entrevista de um dos sobreviventes da chacina, que completa 25 anos. As privatizações das empresas de energia do Brasil são discutidas no Encontro de Atingidos por Barragens. No Mosaico Cultural, trazemos a história da música Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, que completa 50 anos.

Em Pernambuco, essa edição traz as sonoras sobre o Encontro de Comunicação Popular do Nordeste, em Caruaru, com participação da equipe do Brasil de Fato na oficina de rádio. Também em Caruaru ocorre o Encontro dos Sem Terrinha, formação para crianças assentadas com idade de 7 a 13 anos, que vem de todo o estado de Pernambuco. O Encontro ocorre durante três dias no centro de formação Paulo Freire, localizado no assentamento Normandia. Na Paraíba, ocorre a Festa das Sementes da Paixão, que são as conhecidas sementes crioulas. A festa acaba no próprio sábado com um ato público em defesa da agricultura agroecológica. Tem o segundo capítulo da série Dispensa Maternidade, o quadro Mosaico Cultural com Guimarães Rosa e, no esporte, comentários sobre as mudanças previstas para o ano que vem no campeonato pernambucano.

Já na capital mineira, tem matéria sobre o Circuito de Arte e Cultura da Reforma Agrária, organizado pelo MST, que chegou em BH na sexta, dia 6, depois de passar por diversas cidades mineiras. Tem entrevista exclusiva com o cantor, compositor e militante do MST Zé Pinto falando sobre o evento e cantando sua música "Ordem e Progresso", que virou hino de vários movimentos populares. Idealizado por uma arquiteta, o projeto "Mulheres na Periferia" ensinando moradoras das ocupações urbanas de Belo Horizonte a planejarem, construírem e reformarem sua própria casa com empréstimo sem juros para que as construções sejam executadas. Fabrício Farias, colunista de esportes, faz uma pergunta interessante: o futebol é mesmo coletivo? Ele comenta sobre o futebol brasileiro (e sua dificuldade de fazer jogadas bonitas e ensaiadas), sobre o futebol europeu e o ego inflado dos jogadores.

Ouça as edições que foram ao ar neste 7 de outubro:

São Paulo

Pernambuco

Minas Gerais

Edição: Camila Salmazio