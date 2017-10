Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 07/10/2017

No programa Brasil de Fato Minas Gerais, deste sábado (7), você confere notícias sobre o Circuito de Arte e Cultura da Reforma Agrária e sobre um projeto que ensina mulheres da periferia de BH a construírem e reformarem sua própria casa. Ainda nesta edição, o colunista Fabrício Farias comenta sobre coletividade e o individualismo no futebol mundial.

Organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Circuito de Arte e Cultura da Reforma Agrária chegou em BH na sexta (6) depois de passar por diversas cidades mineiras, como Juiz de Fora, Alfenas e Almenara. Além da feira de produtos agroecológicos, diversas apresentações culturais completam a programação. No programa, você pode conferir uma entrevista exclusiva com o cantor, compositor e militante do MST Zé Pinto. Ele fala sobre o evento e ainda canta sua música "Ordem e Progresso", que virou hino de vários movimentos populares.

O projeto Mulheres na Periferia ensina moradoras das ocupações urbanas de Belo Horizonte a planejarem, construírem e reformarem sua própria casa. Idealizado por uma arquiteta, o projeto prevê também um empréstimo sem juros para que as construções sejam executadas. O Brasil de Fato MG ouviu uma moradora da ocupação Dandara, na região da Pampulha de BH, que já construiu vários cômodos após participar do projeto.

O colunista de esportes Fabrício Farias faz uma pergunta interessante: o futebol é mesmo coletivo? Ele comenta sobre o futebol brasileiro (e sua dificuldade de fazer jogadas bonitas e ensaiadas), sobre o futebol europeu e o ego inflado dos jogadores. Você não pode perder!

O programa é exibido todos os sábados, às 11h, e aos domingos às 7h, na Rádio Favela FM (106.7 FM). Fique sintonizado!

Edição: Minas Gerais