Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 07/10/17

A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, sábado às 12h20, com reprise aos domingos às 7h.

Destaque desta edição é a estreia do Programa Brasil de Fato em mais uma cidade paulista, Sorocaba, que sintoniza na Rádio Super Fm 87,5.

O programa abre com o especial Rostos do Cerrado, produção do Brasil de Fato junto com a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a Mídia Ninja, com relato da quilombola Fátima Barros. O especial sobre o massacre do Carandiru traz entrevista de um dos sobreviventes da chacina, que completa 25 anos. As privatizações das empresas de energia do Brasil são discutidas no Encontro de Atingidos por Barragens. No Mosaico Cultural, trazemos a história da música Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, que completa 50 anos.

Edição: Camila Salmazio