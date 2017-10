Você sabia que a Revolução Russa completa 100 anos neste mês?

Em outubro de 1917, aconteceu na Rússia a primeira revolução socialista do mundo. Milhares de trabalhadoras e trabalhadores se revoltaram contra o governo tirano e ditador e se uniram na construção de um país mais justo e soberano. O contexto era de uma população predominantemente camponesa, analfabeta, que passava fome e ainda sofria com os horrores da primeira Guerra Mundial.

Conduzida pelo Partido Bolchevique, de Lenin, Alexandra Kollontai e vários outros revolucionários, a revolução criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que logo nos primeiros anos implantou medidas que diminuíram drasticamente a desigualdade social, como a reforma agrária e o direito ao trabalho. Em 1930, por exemplo, o desemprego foi completamente erradicado.

Diversos direitos foram rapidamente conferidos às mulheres, como a legalização do aborto e do divórcio, além da criação de lavanderias, creches e restaurantes públicos, como forma de o Estado se comprometer com o trabalho de cuidados com as crianças e idosos.



Nesses 100 anos, muita coisa mudou na Rússia. No entanto, a Revolução ficou para história e deve ser sempre resgatada, pois traz muitos ensinamentos e reflexões sobre a humanidade e a política.

Ciclo de debates

Se você quiser saber mais, a Frente Brasil Popular de Minas Gerais organiza para este mês o Ciclo de Debates Outubro Vermelho. Para conferir a programação completa, acesse facebook.com/frentebrasilpopularmg.





