Atualmente, os restos mortais de Che Guevara estão enterrados no memorial de Santa Clara, em Cuba, junto com outros membros da guerrilha. Em memória pela sua morte e em solidariedade ao povo cubano, o Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé realizou um evento na noite desta segunda-feira (09), em São Paulo. O evento contou também com a presença do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da consulesa-geral de Cuba, Nélida Carmona.

Edição: Rádio Brasil Atual