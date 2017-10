Ocupação reivindica mais espaços de arte e cultura na federal de Uberlândia (MG)

Preocupados com a recentes manifestações de intolerância em relação à arte e à cultura, integrantes do Núcleo de Cultura e Arte Maria Carolina de Jesus (NuCA) encaram os ataques sofridos pelo Queer Museu e pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) como exemplos dos avanços do moralismo conservador.

Tal conservadorismo, para o grupo, tem coibido as formas de expressão do corpo, de gênero e de religiões não cristãs em favor de supostos ‘bons costumes dos cidadãos de bem’.

O grupo de resistência, que nasceu na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – campus Santa Mônica -, reivindica mais espaços destinados à valorização da arte. Desde 12 de setembro, discentes e não discentes ocupam o antigo Restaurante Universitário (RU), negligenciado pela comunidade acadêmica desde 2016 por falta de verbas para reestruturá-lo como espaço de alimentação.

Palestras, oficinas, atividades culturais e festas temáticas, valorizando a dança, a música e a apreciação dos sentidos são atividades promovidas pelo núcleo. Diariamente, são realizadas reuniões que estabelecem a programação da semana, as demandas da ocupação e os encaminhamentos da reitoria.

Os ocupantes dormem, cozinham e se encarregam da limpeza do espaço, organizando as atividades de resistência de forma política e colaborativa. “O NuCA vem como forma de revitalização da área e combate à retirada de direitos vivenciadas no governo Temer”, conta a ocupante Renata Cardoso, estudante de história.

O projeto ganhou a legitimidade da comunidade acadêmica e, por meio de referendo do conselho universitário, o espaço será transformado, oficialmente, no NuCA. Os manifestantes pretendem realizar a desocupação assim que os papéis forem assinados pela reitoria.





Edição: Joana Tavares