Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 14/10/2017

- Na edição desta semana do Programa Brasil de Fato, você confere uma entrevista com Florence Poznanski, coordenadora do comitê mineiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). Na conversa com a jornalista Joana Tavares, ela alerta que todos os cidadãos devem ficar de olhos bem abertos e ouvidos atentos a toda informação que recebem da mídia privada. Além disso, ela comenta sobre a importância de fortalecer a mídia pública. A entrevista marca a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, que acontece entre os dias 15 e 21 em todo o país. A programação em Minas Gerais converge em sua programação diversas atividades, como debates, seminários, cineclubes e ações de rua.

- Nas últimas semanas, houve um aumento da censura às obras de arte, causado pelo avanço do conservadorismo e do moralismo. Em BH, aconteceram diversas manifestações a favor da exposição "Faça você mesmo a sua Capela Sistina", de Pedro Moraleida, que está em cartaz no Palácio das Artes. Alguns grupos fascistas também apareceram e fizeram um reboliço no centro da capital mineira. Mas será que toda essa polêmica não seria um jeito de desviar a atenção de problemas mais graves?

Edição: Minas Gerais