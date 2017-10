Ouça o Programa Brasil de Fato – Edição Pernambuco – 14/10/2017

Na semana da criança, vamos falar sobre o que rolou no 13º Encontro dos Sem-Terrinhas, que reuniu crianças de todas as regiões de Pernambuco. O encontro é uma formação para crianças assentadas com idade de 7 a 13 anos e ocorreu durante três dias no Centro de Formação Paulo Freire, localizado no Assentamento Normandia, em Caruaru, no Agreste do Estado.







Trazemos também notícia sobre a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação a ser realizada a partir deste domingo (15) em todo o país. Vamos conversar sobre a importância da democratização e acesso aos meios de comunicação.

Fomos até a Paraíba conferir a Festa das Sementes da Paixão, que é como são conhecidas as sementes crioulas por lá e trazemos a cobertura da atividade que reuniu agricultores e agricultoras guardiãs das sementes.







Na Região Metropolitana do Recife, no município de São Lourenço da Mata, famílias estão sem acesso a energia elétrica por impedimento da Usina Petribu, de acordo com denuncia realizada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Edição: Catarina de Angola