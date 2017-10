Pelo menos 17 estados norte-americanos já abriram investigações pesticida contra o dicamba, da fabricante Monsanto. O veneno é mais tóxico do que o glifosato e vem sendo utilizado, nos Estados Unidos, para matar ervas daninhas nas plantações de soja. Segundo produtores, apenas as sementes transgênicas, produzidas pela própria Monsanto, são resistentes ao herbicida. Com isso, muitos agricultores passaram a utilizar as sojas da multinacional para não ver o fim de suas plantações.

Edição: RBA