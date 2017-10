Revolução Russa é recontada no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro

Há pouco mais de 100 anos, em março de 1917, milhares de pessoas tomavam as ruas da capital russa Petrogrado, que hoje se chama São Petersburgo. Operários e camponeses reivindicavam pão, diante da miséria em que viviam. A partir daí e de outros seguidos eventos, a primeira revolução comunista da história seria inaugurada na Rússia.

Apesar de parecer distante, essa história pode ser acompanhada de perto no Rio de Janeiro, até o próximo dia 30, na peça “Dez dias que abalaram o mundo”. Nela, o público se torna a multidão de russos que acompanha a efervescência dos eventos nas ruas. Diferente da tradicional forma de fazer teatro, a plateia formada por cerca de 600 pessoas é conduzida de pé até a rotina dos trabalhadores nas fábricas, nas audiências públicas, nas discussões políticas e nas manifestações de rua.

“Um dos problemas que a gente tinha para fazer um espetáculo sobre a Revolução Russa é que ela se faz com a multidão na rua e a gente não tinha a menor condição de fazer um elenco tão grande. Então, quem são as pessoas que estão na rua fazendo a revolução? É o público. É como espetáculo de feira, você pode escolher de onde quer ver a história”, explica Tuca Moraes, diretora de produção da Companhia Ensaio Aberto.

“Dez Dias que Abalaram o Mundo” está em cartaz no Armazém da Utopia em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa e os 25 anos do Grupo. Com direção de Luiz Fernando Lobo, a peça é uma adaptação do livro de mesmo nome do jornalista norte-americano John Reed.

“Não existe resistência sem memória. É incrível como nós conhecemos pouco desta revolução, que foi construída por operários e camponeses. De dentro para fora, de baixo para cima, a democracia popular foi uma construção das massas, como falamos no espetáculo. Outro evento pouco conhecido é que as mulheres iniciaram a revolução. Elas fizeram uma manifestação dizendo que não aguentavam mais. Aí começa a revolução”, acrescenta Tuca.

A peça ficará em cartaz em curta temporada de apenas duas semanas. Apesar disso, a companhia espera atingir muitas pessoas, já que a temporada tem quase todos os 600 ingressos diários esgotados. O público é formado, principalmente, por estudantes de colégios cariocas. Para quem não conseguir assistir desta vez, terá uma segunda chance no próximo ano, quando a peça voltará à programação do Armazém da Utopia.

“É uma história muito importante de se entender para saber que a gente ainda pode lutar por um mundo mais justo. A gente ainda tem caminhos para todos os retrocessos que estamos vivendo neste momento no país e no mundo. Pensar em como essa revolução foi construída é tentar acender uma faísca”, conclui Tuca.

Edição: Vivian Virissimo