Já comentei aqui algumas vezes que o futebol é fascinante. O velho e rude esporte bretão ensina muito sobre superação das dificuldades e sobre como algumas críticas podem ser precipitadas.

Vejam o exemplo do Vasco da Gama. A vitória sobre o Atlético-GO na última quarta-feira (18) foi a terceira seguida do time no Campeonato Brasileiro. O Trem Bala da Colina chegou aos 42 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga no G7. De equipe apontada como umas das que lutariam contra o rebaixamento, os comandados de Zé Ricardo agora estão de olho na Libertadores de 2018.

É bem verdade que o Vasco sofreu muito com a suspensão de São Januário e que o clima quente nos bastidores ainda interfere demais no desempenho da equipe e no dia a dia do clube. Fato é que o time vem se recuperando de maneira até surpreendente. E fazendo aquilo que muitas outras equipes não fazem: o simples.

Zé Ricardo chegou em São Januário após saída conturbada do Flamengo e encontrou um elenco enxuto, mas que contava com jogadores de qualidade. Bastou um pouco de calma (coisa que não encontrou no rival) para recolocar o Vasco no caminho das vitórias. Hoje, a possibilidade de chegar ao G7 é real. É bom ficar de olho no Vasco. Tem muita gente que pode se surpreender com a classificação final do Campeonato Brasileiro.

Botafogo

É impressionante como o Botafogo consegue se superar a cada dia. Mesmo com um elenco enxuto e com todas as dificuldades, os comandados de Jair dificuldades, os comandados de Jair Ventura seguem na luta pelo G7. O gol do empate contra o Avaí é a prova dessa persistência.

Fluminense

O Fluminense conseguiu vencer o São Paulo e se afastar da zona do rebaixamento. No entanto, muita gente esperava mais do Tricolor das Laranjeiras. A partida contra a Chapecoense neste final de semana vai definir o futuro do time no Brasileirão. Luta pelo G7 ou contra a degola.

Flamengo

E o Flamengo segue tentando mostrar que não gastou dinheiro à toa. O título brasileiro ficou quase impossível e só restou a Copa Sul-Americana. Reinaldo Rueda tem que enfrentar a impaciência da torcida e da diretoria. A conferir.

Grande abraço e até a próxima

Edição: Mariana Pitasse