Encontro sem-terrinha discuti preconceito com crianças e adolescentes assentados

O preconceito sentido na pele pelas crianças e adolescentes que vivem em acampamentos e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi um dos temas mais expressivos do encontro estadual dos sem-terrinhas realizado no Pará.

Valéria da Silva Lopes, integra a frente de educação e formação do MST e conta que muitas crianças e jovens, são discriminados ao relatarem que pertencem a assentamentos rurais.

“Por mais que eles sejam crianças eles sentem e percebem o preconceito, a discriminação e a divisão social que eles vivem, seja nas escolas, nas ruas quando eles fazem mobilizações, seja em qualquer espaço quando dizem que eles são de acampamento e de assentamentos, então não é nada novo para eles. Eles precisam formular isso e dizer que eles não estão errados”, relata.

O sem-terrinha Vinicius Cardoso diz que já viveu várias situações de preconceito / créditos: Lilian Campelo

Vinicius Cardoso tem 13 anos mora no assentamento João Batista 2, localizado em Castanhal, a 68 quilômetros da capital Belém, e diz que já foi vítima de preconceito.

“Bom eu já passei, por eu ser do interior, assentamento e vim para a cidade, eu já sofri algumas vezes sim, mas sempre na minha sala de aula, na escola a gente sempre debate esse assunto como combater esse mal, esse bullying, hoje em dia eu não me importa mais”, diz

O encontro começou esta semana e tem encerramento nesta quinta-feira (19). De acordo com a organização, o objetivo é trazer a vivência das crianças camponesas para que possam dialogar sobre suas realidades e preparar os cerca de 350 participantes para o "I Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinhas".

Além da discriminação, a violência é outro fator que faz parte da realidade de muitas crianças e adolescentes. A situação dos acampamentos Frei Henri, localizado em Curionópolis, no Pará e do acampamento Hugo Chaves, em Marabá, região sudeste do estado foi discutida.

Em ambos são recorrentes os ataques de fazendeiros contra os assentados. Para conversar sobre assuntos como esse, a educadora do MST explica que são utilizadas técnicas lúdicas:

“Trabalhar com crianças na faixa etária de 5, 6 a 12 anos nós temos perspectivas que teremos novos sujeitos, novos militantes e há 17 anos o MST Pará trabalha com a infância sem-terra e é um trabalho com o lúdico, é apresentar a desigualdade social da ludicidade e essa é a maior função”, conta.

A programação do encontro também contou com brincadeiras populares, contação de histórias, apresentação de lendas amazônicas, cinema e oficinas de audiovisual, teatro e artesanato.

