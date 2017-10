Lula dá início a caravana por Minas Gerais na próxima segunda-feira (23)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará início a segunda etapa de sua caravana "Lula pelo Brasil", que pretende percorrer o território brasileiro e dialogar com as diferentes realidades da população. Dessa vez, o petista segue para Minas Gerais, o maior estado da região sudeste do país.

A caravana terá início na próxima segunda-feira (23) e termina no dia 30. No total, o ex-presidente vai percorrer, de ônibus, 14 cidades mineiras, passando por sete diferentes regiões do estado.

Segundo Márcio Macedo, vice-presidente do PT e coordenador da caravana, a escolha de Minas Gerais para que seja a segunda caravana do ex-presidente neste ano se dá pela importância e a dimensão que o estado tem para o país, ao ser o segundo maior estado da Federação e ter dimensões territoriais de uma região.

"A caravana do presidente Lula é uma caravana de diagnóstico, de verificar in loco a situação do país, como andam as políticas públicas que ele idealizou e colocou em prática nos oito anos de governo, como estão as pessoas nesse momento de desmonte das políticas públicas e do patrimônio nacional feita pelo governo de Michel Temer", explica.

Lula inicia a caravana com um ato em defesa da soberania nacional, realizado na região do Vale do Aço, em Ipatinga. Depois do ato de abertura, a caravana segue para o Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, passa pelo Norte de Minas, Região Metropolitana de Belo Horizonte e termina em um grande ato na capital mineira, no dia 30 de outubro.

Ao longo dos sete dias da passagem do ex-presidente pela região, o Brasil de Fato estará presente com uma cobertura em tempo real, mostrando histórias e realidades do povo mineiro.

A caravana é uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores para dialogar com a população brasileira sobre as estratégias para o futuro do país e a retomada da democracia.

"O Lula tem essa característica de conversar com as pessoas e com o povo, é um momento de dialogar, ouvir e ser ouvido pela população. Um líder com essa características do Lula se alimenta das massas, do imaginário coletivo. É importante esse diálogo direto com a população", acredita Macedo.

Minas Gerais é o segundo destino de Lula. Entre os dias 17 de agosto e 5 de setembro, o ex-presidente esteve no Nordeste brasileiro, onde percorreu nove estados conhecendo a realidade e os desafios da região. A ideia é Lula visita todas as regiões do Brasil até o final do primeiro semestre de 2018. Confira aqui como foi a cobertura minuto a minuto de Lula pelo Nordeste.

Confira a programação completa da caravana em Minas Gerais:

Segunda-feira (23)

Ipatinga: 18h00 – Ato de Recepção do ex-Presidente Lula em Minas Gerais “Em defesa da soberania nacional”

Local: Praça dos Três Poderes ou Praça do Marco Zero

Terça-feira (24)

Governador Valadares: 08h30 – Visita ao viveiro de mudas (MST)

10h00 – Visita a Bacia do Rio Doce

Local: Feira da Paz

Teófilo Otoni: 17h00 – Visita a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Local: Rua Cruzeiro, 01 – Jardim São Paulo

19h00 – Ato em defesa da Educação

Quarta-feira (25)

Itaobim: 13h00 – Parada no trevo de Itaobim

Local: Transversal da BR116 na entrada da cidade

Itinga: 15h00 – Parada na Ponte de Itinga

Local: Praça em frente à Ponte que cruza o Jequitinhonha

16h00 – Deslocamento para Araçuaí (45km, 1h20)

Araçuaí: 18h00 – Ato cultural do Médio Jequitinhonha

Local: Praça do Mercado

Quinta-feira (26)

Araçuaí: 08h30 – Visita ao Campus de Araçuaí do IFNMG

Local: BR 367, km 278, s/n – Zona Rural

Salinas: 13h00 – Visita ao Campus de Salinas do IFNMG –

Local: Rodovia MG-404, Km 02, s/n – Zona Rural

15h00 – Ato público

Local: Praça do Banco do Brasil

Sexta-feira (27)

Montes Claros: 16h00 – Visita a complexo industrial

18h00 – Ato público

Local: Praça da Catedral

Sábado (28)

09h00 – Visita a projeto de irrigação por gotejamento da ASPROPEM

Local: BR135 (a 20km após sair de Montes Claros)

Bocaiuva: 12h00 – Ato em defesa da defesa da Agricultura Familiar

Local: Praça do Mercado Municipal

18h30 – Ato cultural do Alto Jequitinhonha

Local: Praça da Rodoviária

Domingo (29)

Diamantina: 09h00 – Reunião com reitores de universidade e institutos federais. (na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri)

Local: R. da Glória, 187 – Centro

Cordisburgo: 15h00 – Recepção em Cordisburgo com Folia dos Reis e Congada

Local: Entrada da cidade, em frente ao Portal do Grande Sertão Veredas

17h00 – Visita ao Museu Casa Guimarães Rosa

Local: Av. Padre João, 443

Segunda-feira (30)

Belo Horizonte: 15h00 – Reunião com prefeitos de Minas Gerais

18h00 – Ato de encerramento da Caravana de Minas Gerais

Local: Praça da Estação ou da Liberdade

