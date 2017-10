Agenda cultural | Em Curitiba (PR), peça celebra os 105 anos de Helena Kolody

A poetisa paranaense Helena Kolody completaria 105 anos em 12 de outubro. É considerada uma das maiores escritoras do estado e também estudou piano e pintura. Em homenagem à artista, o grupo de teatro Arte da Comédia promove, neste sábado, o espetáculo “Noite com Helena Kolody”. A peça se inspira na vida e obra da paranaense, enquanto o público pode degustar de um cardápio típico ucraniano em meio à apresentação.

Três atrizes da companhia conduzem as cenas do espetáculo, que interpreta poemas e frases marcantes da artista. Segundo o diretor artístico do grupo Arte da Comédia, Roberto Innocente, a montagem busca resgatar a filosofia de vida de Helena Kolody e sua completa entrega à produção poética.

Poesia centenária

Helena Kolody publicou o primeiro poema, “A lágrima”, aos 16 anos de idade. Escrevia, principalmente, haicais – forma poética de origem japonesa, marcada por versos curtos e concisão, trazendo o máximo de conteúdo e de significado na menor quantidade possível de palavras. Sua carreira literária a consolidou como uma das poetisas mais importantes do Paraná.

Para ficar por dentro

“Noite com Helena Kolody”, com o Grupo Arte da Comédia

Data: Sábado, dia 21 de outubro, a partir das 19h30

Local: Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana - rua Brigadeiro Franco, 374

Ingressos: Entrada franca. O público paga o que consome.

Agenda cultural

[CINEMA] Cinedebate do filme Tentei

O quê: Um filme criado e produzido no Paraná recebeu três prêmios na 50ª edição Festival de Brasília do Cinema Nacional, ocorrido em setembro. "Tentei", dirigido por Laís Melo e encabeçado por uma equipe de mulheres, denuncia a violência doméstica. Pela relevância do tema, o movimento Partida Feminista organiza um cinedebate com a exibição do filme. Participam, além de Laís, a atriz Patricia Saravy e a jornalista Vanessa Prateano.

Quando: Sexta-feira, dia 20, às 19h

Onde: Estúdio Delírio – rua Saldanha da Gama, 69, centro de Curitiba.

Quanto: Entrada franca

Foto: Divulgação

[FOTOGRAFIA] Mostra fotográfica

O quê: A exposição traz 60 imagens históricas realizadas pelo fotógrafo Augusto Weiss. É um dos acervos mais ricos da fotografia paranaense, porque registra a história do nosso etsado entre 1890 e 1950. Weiss é austríaco, mas chegou ao Brasil em 1890 e aprendeu a fotografar em Curitiba.

Quando: Segue até 18/02/2018, das 9h às 12h e 13h às 18h (segunda a sexta) e das 9h às 14h (sábado e domingo)

Onde: Casa Romário Martins - rua Cel. Enéas, 30, bairro São Francisco, Curitiba.

[MOBILIDADE] Pedalada pelo Parque Bom Retiro

O quê: Neste domingo, um evento organizado pelo coletivo "A causa mais bonita da cidade" convida os ciclistas curitibanos de todas as idades a uma pedalada coletiva e consciente. O comboio se reúne na Prefeitura de Curitiba às 10h e segue pela região do Centro Cívico até o Parque Bom Retiro, a aproximadamente 2km de distância. O objetivo é mostrar aos governantes da cidade a importância da mobilidade alternativa e reforçar as demandas do ciclismo em Curitiba.

Quando: Domingo, 22/10, a partir das 10h

Onde: Concentração en frente à Prefeitura de Curitiba - Av. Cândido de Abreu, 817

Quanto: Participação gratuita

[CINEMA] Mostra de cinema espanhol

O quê: A Mostra de Cinema Atual Espanhol está em cartaz na Cinemateca. A programação reúne cinco filmes de longa-metragem, em suas versões originais em espanhol e catalão, com legendas em português. A seleção de filmes da mostra está disponível no site da Fundação Cultural de Curitiba.

Quando: 18 a 22 de outubro, sempre às 19h

Onde: Cinemateca de Curitiba - Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174.

Quanto: Entrada franca

Edição: Carolina Goetten