Representantes de diferentes povos entregaram nessa quinta-feira (19) um documento em que defendem o aumento de recursos para melhorar a qualidade da educação indígena.

O assunto foi debatido no 3° Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, realizado no Centro Comunitário Athos Bulcão, na Universidade de Brasília (UnB). O evento contou com a participação de 450 pessoas entre representantes e líderes de 18 etnias.

Edição: Radioagência Nacional