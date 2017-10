Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 21/10/2017

Confira os destaques do programa:

💥Já ouviu falar da Revolução Russa? Neste mês de outubro, ela completa 100 anos. Fique por dentro do que foi essa revolução que abalou o mundo.

💥Olha o preço do gás! Desde junho, já foram cinco reajustes no valor do botijão que hoje, o de 13 kg, custa, na média, R$ 65 em BH. Saiba o por quê desses aumentos.

💥Escola Sem Partido e a polêmica: para professores, a proposta quer censurar profissionais e construir uma escola sem debate.

Sintonize 106,7 FM ou acesse radiofavelafm.com.br.

Todos os sábados às 11h, com reprise aos domingos às 7h.

Leia nossa edição impressa aqui.

Acesse no site especial de aniversário aqui.

Edição: Minas Gerais