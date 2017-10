Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 21/10/17

Para marcar a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, abordamos as atividades em Pernambuco e a articulação nacional em torno da liberdade de expressão. E conversamos com a radialista Taís Ladeira, que fala sobre direito à comunicação e a importância do rádio para a população brasileira.



Tem notícia sobre a Jornada de Lutas em Pernambuco, realizada pelo Dia Mundial da Alimentação e contra os cortes para a agricultura familiar, previstos no orçamento de 2018 do governo federal. Em comemoração a data, também falamos sobre alimentação saudável, com dicas de como se alimentar bem. Tratamos do tema também em esportes, abordando as dietas para treinos.



Na coluna desta semana, Aristóteles Cardona destaca os 120 anos do massacre de Canudos. Uma das maiores chacinas da história deste país, na qual as forças da recém proclamada República do Brasil assassinaram cerca de 20 mil pessoas.



E nesta edição, tem início a Radionovela Rosa Luxemburgo, produzida pela Radioagência BdF, o MST e a Fundação Rosa Luxemburgo, em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. No primeiro capítulo, você pode acompanhar o nascimento de Rosa Luxemburgo, as dificuldades de sua infância como judia, em uma Polônia subjugada pelo Império Russo, seus primeiros anos de estudo e o início de sua militância na juventude.



Ainda nesta edição, você pode conferir outras notícias, charge e músicas.

Edição: Catarina de Angola