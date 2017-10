Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo 21/10/17

A edição de São Paulo deste sábado traz a estreia da radionovela sobre a vida de Rosa Luxemburgo. Os 10 capítulos foram produzidos pela Fundação Rosa Luxemburgo e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Nascida no dia 5 de março de 1871, na Polônia, Rosa foi uma das mais influentes pensadoras marxistas de sua época, fundando diversas organizações de esquerda e participando das lutas sociais na Europa no final do século 19 e começo do século 20.

O ouvinte também fica por dentro dos detalhes sobre a Caravana Lula por Minas Gerais que começa na próxima segunda-feira (23). Após percorrer o Nordeste, o ex-presidente vai passar por 14 cidades mineiras.

O Dia Mundial da Alimentação Saudável, comemorado na segunda-feira (16), deu início a uma Jornada Nacional de Lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Com ações em várias regiões do país, o Movimento denunciou o avanço do agronegócio no governo golpista de Michel Temer e os cortes orçamentários de até 87% previstos para a Reforma Agrária em 2018.

Tem também a entrevista exclusiva com a chefe de cozinha natural, Bela Gil. Ela defende a agroecologia como única forma de toda a população consumir alimentos sem veneno.

As tentativas do golpista Michel Temer para barrar a denúncia que tramita contra ele na Câmara Federal é tema da reportagem.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h.

Edição: Camila Salmazio