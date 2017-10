Movimentos sociais e de juventude protestam contra "ração humana" de Doria

A dita 'ração humana' que o prefeito João Dória (PSDB) quer oferecer como merenda nas escolas municipais e distribuir às pessoas de baixa renda continua gerando muita revolta entre a população da cidade de São Paulo.

Depois do protesto de mães com filhos matriculados no ensino público da rede paulistana que foi realizado na noite de quinta-feira (19) no Masp, movimentos sociais e de juventude também organizaram um “escracho” público. O protesto foi realizado na hora do almoço desta sexta-feira (20) em frente à prefeitura de São Paulo, na região central da cidade.

