No Rio, ciclistas encontram dificuldade na integração com transportes públicos

O trânsito intenso, associado ao alto preço da passagem e da gasolina e a busca por uma rotina mais saudável, têm incentivado muitos brasileiros a utilizarem a bicicleta como meio de transporte. Seja nas capitais ou no interior, o número de ciclistas têm aumentado na maior parte do país. Porém, os adeptos da bike ainda encontram dificuldade quando o assunto é a integração com outros meios de transporte.

Matheus Bastos, estudante de Farmácia na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, é de Petrópolis e viaja com frequência para a Região Serrana. No último mês, Bastos teve dificuldade para embarcar com a sua bicicleta no ônibus intermunicipal que faz o trajeto entre Petrópolis e Niterói. Segundo ele, funcionários da empresa Única-Fácil informaram que a bicicleta só poderia ser transportada se estivesse embalada. O caso de Matheus não foi o único em Petrópolis.

"Eles alegaram que não podia embarcar porque não era permitido mais colocar a bicicleta e que só podia descer com ela embalada. E como é que eu ia fazer isso? Vou ter que andar com um conjunto de ferramentas pra montar a bike toda? Não é fácil!", explica.

A empresa Única-Fácil informou a Radioagência Brasil de Fato que nunca houve proibição do transporte de bicicletas nos ônibus. Segundo a viação, as bicicletas podem ser transportadas montadas e cabe ao passageiro levar as cordas para prendê-las. A empresa destacou que apenas em viagens interestaduais as bikes devem ser embaladas.

De acordo com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ) que fiscaliza o serviço de transporte intermunicipal de passageiros, não existem leis ou portarias que permitam ou impeçam o embarque de bicicletas em ônibus intermunicipal.

A falta de legislação que regulamente a integração das bikes com outros modais causa insegurança em muitos ciclistas que viajam para distâncias mais longas. O deputado estadual Wanderson Nogueira, do PSOL, é autor de um Projeto de Lei que regulamenta o transporte de bicicletas no sistema ferroviário, metroviário, hidroviário e nos ônibus intermunicipais do estado do Rio. O projeto ainda está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Segundo o deputado, a intenção é que a medida promova também um amparo legal para os usuários de bicicleta.

"O projeto obriga as concessionárias estaduais transportarem bicicletas em seus veículos. A gente vai batalhar isso enquanto projeto de lei, assim como o Estatuto do Ciclista como um todo, que é um conjunto de leis, apresentada por um grupo de ciclistas da região sul e que a gente já conseguiu aprovar uma medida que é obrigar na prova do DETRAN a ter no mínimo uma questão da relação motorista e ciclista", afirma.

O Projeto de Lei estabelece também que as empresas de ônibus intermunicipais são obrigadas a transportar no máximo 2 bicicletas montadas por viagem.

Edição: Mariana Pitasse