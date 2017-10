No capítulo 9, a Alemanha é derrotada na guerra. Em novembro de 1918, começa a revolução na Alemanha. Após meses de prisão, que faz com que sua saúde fique muito debilitada, Rosa consegue sua liberdade. Ela participa ativamente no processo revolucionário e ajuda a fundar o Partido Comunista da Alemanha.

Edição: Mauro Ramos