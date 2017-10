Com substância semelhante a ocitocina, tâmara pode facilitar trabalho de parto

Estudos realizados pela Universidade de Ciência e Tecnologia da Jordânia, no Oriente Médio mostram que o fruto da tamareira pode ser um aliado da gestante no momento do parto. De acordo com as pesquisas, mulheres que consumiram uma média de 6 tâmaras por dia, nas últimas quatro semanas de gravidez, tiveram mais facilidade no trabalho de parto.

A nutricionista Thábata Andrade conta que a ideia de consumir tâmaras na última fase da gestação vem de uma crendice popular e está registrada em uma passagem do Alcorão, o livro sagrado do Islã, usado pelos muçulmanos.

“É como se fosse uma crendice popular na Ásia. E essa história da tâmara vem do Alcorão, que tem a passagem que fala que durante o parto deve-se comer tâmaras que vai ajudar”, comenta.

Thábata explica que a fruta típica da região norte da África tem substâncias semelhantes a ocitocina, hormônio produzido pelo corpo humano responsável por promover contrações uterinas, estimular a produção de leite materno e propiciar a sensação de prazer do orgasmo.

“Isso poderia diminuir a primeira fase do parto que é até chegar aos três centímetros de dilatação. O estudo mais recente traz também que diminui a necessidade do uso de ocitocina durante o parto", diz.

O estudo foi realizado apenas com mulheres saudáveis, que não possuíam diabetes ou outros tipos de doenças durante a gestação. O consumo da tâmara não tem contra indicação, mas Thábata alerta que ainda não há recomendações do Ministério da Saúde para as gestantes.

No Brasil costuma-se consumir a fruta na sua versão desidratada que possui os mesmos nutrientes da fruta in natura, segundo a nutricionista. Rica em carboidratos, fibras e proteínas, a Tâmara também pode ajudar a reduzir o consumo do açúcar branco.

Para isso, Thabata ensina a preparar uma calda com três ingredientes: Tâmara, água e limão.

“Para fazer a calda você vai precisar de uma xícara que seriam, mais ou menos, 10 unidades de tâmaras secas; uma xícara e meia de água e uma colher de chá de suco de limão. Daí, retirar as sementes das tâmaras e deixar de molho em uma xícara e meia de água por duas horas. Depois você transfere essa mistura para o liquidificador, acrescentar o limão e bater para ficar uma calda grossa”, finaliza.

Em uma receita de bolo, por exemplo, substitua a mesma quantidade de açúcar pela calda.





Edição: Anelize Moreira