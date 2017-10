Políticos, artistas e intelectuais lançam manifesto pela soberania nacional na UFRJ

Expoentes da política nacional lançam, nesta sexta-feira (27), no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), um manifesto de resistência aos desmontes propagados pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB) na economia e nos direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros.

Movimentos populares, parlamentares, artistas, representantes da comunidade acadêmica e religiosos participarão da atividade. Entre os nomes confirmados estão Luiz Carlos Bresser Pereira e Celso Amorim, do Projeto Brasil Nação, e o senador Roberto Requião (PMDB-PR), da Frente Parlamentar pela Soberania.

Também estão confirmados na atividade o ator Chico Diaz, o reitor da UFRJ, Roberto Lerrer e João Pedro Stedile e Guilherme Boulos, integrantes, respectivamente, da frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

O manifesto contém 10 pontos em defesa da democracia no Brasil, da soberania nacional e pela garantia do processo eleitoral de 2018.

Em março deste ano, integrantes do Projeto Brasil Nação já haviam divulgado um manifesto com cinco pontos, sugerindo políticas públicas de caráter econômico para retomar o crescimento no país.

Entre os temas estão uma "regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público e assegure prioridade à educação e à saúde" e uma "taxa básica de juros em nível mais baixo, compatível com o praticado por economias de estatura e grau de desenvolvimento semelhantes aos do Brasil".

