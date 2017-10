Agenda cultural | Obra de Chiquinha Gonzaga está no Festival de Ópera do Paraná

A da opereta de Chiquinha Gonzaga, “Festa de São João”, de 1879, é destaque o 3º Festival de Ópera do Paraná, de começou no dia 20 e vai até sábado (29). É a estreia mundial da apresentação. “Uma mulher, transgressora, valente e criativa não teria o devido espaço para levar ao palco suas obras em pleno século 19. Esta opereta é uma jóia da música histórica brasileira que estamos ainda descobrindo”, disse Gehad Hajar, responsável pelo restauro da obra e também diretor-geral do festival.

A terceira edição do Festival é com programação totalmente gratuita, com apresentação no Guairão, Guairinha, Miniauditório, Capela Santa Maria e Paço da Liberdade. São mais de 20 espetáculos e sete cursos, realizados em Curitiba e Ponta Grossa. Mais de 400 artistas e técnicos estão envolvidos no evento.

Para ficar por dentro

Ópera Festa de São João, de Chiquinha Gonzaga, com Coro Lírico de Curitiba, Orquestra Rabecônica do Brasil, Coro Infantil da Escola Padre Pedro Fuss, Escola de Dança Teatro Guaíra e Grande Elenco.



Quando: Dia 28, sábado, às 20h, no Guairinha



Quanto: Entrada gratuita. Os locais de apresentação abrem suas portas 25 minutos antes de cada espetáculo.



Programação completa neste link.

AGENDA CULTURAL

[ CINEDEBATE ] Primavera Secundarista e República do Caos

O quê: No aniversário de um ano da ocupação do Setor de Artes da UFPR, o gruo e estudantes que integrou o movimento contra a Medida Provisória da Reforma do Ensino Médio fará um cinedebate com dois documentários: 'Primavera Secundarista' e 'República do Caos'. Ambos apresentam a onda de ocupações no Paraná em 2016.

Quando: Dia 27, sexta-feira, das 18h às 20h30.

Onde: DeArtes - UFPR, rua Coronel Dulcídio, 638, Batel, em Curitiba.

Quanto: Entrada gratuita.

[ TEATRO DE BONECOS ] Era um, eram dois, eram três

O quê: O que podemos encontrar na tenda de um contador de histórias? Livros, caixas, baús, malas, ratos. O que, ratos? Sim, três simpáticos ratinhos, brincando de esconder. E eles dão a partida para uma grande aventura. Cada ratinho protagoniza uma história. A peça “Era um, eram dois, eram três” é da Companhia Di Trento Produções.

Quando: Dia 29, domingo, às 11h.

Onde: Teatro do Piá, Praça Garibaldi, 7, Palacete Wolf, no São Francisco, em Curitiba.

Quanto: Entrada gratuita.

[ ARTES VISUAIS ] O museu é feminista

O quê: Obras do coletivo Guerrilla Girls estão na exposição “O museu é feminista e outras esperanças sobre o futuro”, que integra a Bienal de Curitiba 2017. O grupo usa máscaras de gorila em público e utilizam fatos e humor para apresentar questões de gênero no mundo da arte.

Quando: Até 25 de fevereiro de 2018, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados e domingos, das 12h às 18h.

Onde: Museu da Fotografia Cidade de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar do Barão, Centro de Curitiba.

Quanto: Entrada gratuita.

Foto: Divulgação

[ POESIA ] Slam Contrataque: a grande final!

O quê: Poetas e poetizas de Curitiba e Região Metropolitana estão convidados para participar da final – que vale uma vaga para o Slam- BR. Podem participar da disputa candidatos tiveram poesias entre as mais bem avaliadas nas últimas cinco edições do evento.

Quando: Dia 28, sábado, das 18:30 às 22:30.

Onde: Cavalo Babão, São Francisco, em Curitiba

Quanto: Participação gratuita.

[ ANIMAÇÃO ] Dia Internacional da Animação (DIA)

O quê: É uma mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais, que ocorre em centenas de cidades do Brasil para comemorar o Dia Internacional da Animação.

Quando: Dia 28, sábado, das 19h30 às 21h30.

Onde: Cini Guarani, Portão Cultural, Av. Rep. Argentina, 3430, Portão, em Curitiba.

Quanto: Entrada gratuita.

Foto: Divulgação

[CINEMA] Carrossel da Esperança

O quê: François (Jacques Tati) é um carteiro francês distraído e às vezes interrompe suas tarefas para conversar com os habitantes da pequena cidade onde vive. Após assistir em um filme os métodos mais rápidos dos correios dos Estados Unidos, François inicia uma nova jornada em sua bicicleta. A sessão faz parte do Cineclube da Aliança Francesa e está entre os clássicos do cinema francês, produzido em 1947.

Quando: Dia 28, sábado, às 16h.

Onde: Cini Guarani, Portão Cultural, Av. Rep. Argentina, 3430, Portão, em Curitiba.

Quanto: Entrada gratuita.

Edição: Ednubia Ghisi