Caravana do Lula em Minas Gerais é destaque dos Programas Brasil de Fato no rádio

Caravana Lula em Minas Gerais é o destaque do programa Brasil de Fato nas ondas do rádio de MG, PE e SP.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720 aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Em São Paulo, a edição deste sábado traz a continuação da Caravana do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva por Minas Gerais. Durante oito dias, ele viaja de ônibus por 12 cidades mineiras, passando por sete diferentes regiões do estado.

O programa também traz o segundo capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo sobre trajetória da filósofa, economista e militante.

O ouvinte também confere entrevista sobre o Dia do Saci, celebrado dia 31 de outubro, mesma data em que se comemora o Halloween nos Estados Unidos. Quem fala um pouco sobre esse personagem do folclore brasileiro é o colunista do Brasil de Fato, Mouzar Benedito.

Nesta semana, a Advocacia-Geral da União (AGU) derrubou a liminar que suspendia os leilões do pré-sal. Em entrevista com João de Moraes, diretor da Federação Única dos Petroleiros, (FUP), ele explica a importância do pré-sal para o país. Já no quadro Alimento é Saúde tem os benefícios da pitanga, a frutinha vermelha facilmente encontrada nos quintais das casas.

Na edição pernambucana, a entrevista com Paulo Cayres, presidente da Confederação dos Metalúrgicos traz um panorama sobre desemprego no setor. Também tem matéria especial sobre Paulo Freire, com entrevista do professor da USP, Dennis de Oliveira, abordando importância do educador popular para a educação brasileira e a perseguição que suas ideias vem sofrendo por conta do conservadorismo do país.

O programa transmite o Especial Revolução Russa, com várias matérias sobre este momento histórico do socialismo. Além disso, tem boletim trazendo informações sobre o lançamento do Plano Popular de Emergência na cidade Afogados da Ingazeira, município do estado de Pernambuco.

Já em Minas Gerais, a reportagem da jornalista Rafaella Dotta mostra a crise da água com 60 cidades passando por rodízio de abastecimento. Na coluna Bafafá, o assunto é a onda de censura que está rolando no Brasil no ramo da arte, com comentário de Felipe Marcelino.

Na reportagem de Alicianne Gonçalves, o aumento do trabalho infantil por três anos consecutivos no país, conforme relatório do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em parceria com o Ministério Público do Trabalho.

Na Agenda Cultural tem a segunda edição do Africânia, que ocorre no Centro Cultural Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, com evento de moda de marcas de afroempreendedores. Já na Ocupação Urbana Pátria Livre acontece um samba com o grupo Rezende e Sua Gente, em apresentação apoiando as famílias que vivem no local há um mês e meio.

Confira as edições do dia 21 de outubro:

São Paulo





Pernambuco:

Minas Gerais:

Edição: Camila Salmazio