Vem aí o Co-fluir: encontro de fotografia de rua

Dias e noites de intensa produção, reuniões, estudos, além de incessantes pedidos de apoio financeiro a amigos, parentes e conhecidos. O coletivo de fotógrafos precisa atingir uma meta de 27 mil reais para viabilizar as propostas do Co-fluir, encontro de fotografia de rua que será realizado em Belo Horizonte, entre os dias 15 e 19 de novembro.

A programação conta com debates, oficinas, saídas fotográficas, exposições, colagem de lambe-lambe, feira aberta e uma festa de encerramento. A maior parte é gratuita e será realizada no Espaço Comum Luiz Estrela, no bairro Santa Efigênia. As oficinas acontecem na Casa do Jornalista, no Centro. Dentre os convidados, o grupo de São Paulo R.U.A Foto Coletivo, que dará uma oficina exclusivamente voltada para os moradores das Ocupações da Izidora; o Mamana Foto Coletivo, formado exclusivamente por mulheres, Gustavo Minas e outros fotógrafos e fotógrafas da nova geração.

Fotografia de rua

Gustavo Miranda, membro do Co-fluir, explica que o projeto nasceu para tentar dar visibilidade a um dos nichos mais antigos da área fotográfica, a fotografia feita no ambiente urbano. “Uma das coisas que motivou o evento é o compromisso do fotógrafo de retornar para a rua, o lugar que dá a ele sua matéria prima. Um momento propício de diálogo”, conta. Segundo Gustavo, existem poucos festivais de fotografia de rua e esse pode ser um dos únicos de Belo Horizonte.

Financiamento coletivo

A poucas semanas do encontro, faltam aproximadamente 20 mil reais para que o coletivo consiga bater a meta. É possível apoiar o projeto com valores a partir de 10 reais, que incluem recompensas, que vão desde fotografias assinadas por fotógrafos de rua, eco-bags, até a prestação de serviços fotográficos para fins diversos. Clique aqui e contribua.

















Edição: Larissa Costa