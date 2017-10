Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 28/10/17

Em São Paulo, a edição deste sábado traz a continuação da Caravana do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva por Minas Gerais. Durante oito dias, ele viaja de ônibus por 12 cidades mineiras, passando por sete diferentes regiões do estado.

O programa também traz o segundo capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo sobre trajetória da filósofa, economista e militante.

O ouvinte também confere entrevista sobre o Dia do Saci, celebrado dia 31 de outubro, mesma data em que se comemora o Halloween nos Estados Unidos. Quem fala um pouco sobre esse personagem do folclore brasileiro é o colunista do Brasil de Fato, Mouzar Benedito.

Nesta semana, a Advocacia-Geral da União (AGU) derrubou a liminar que suspendia os leilões do pré-sal. Em entrevista com João de Moraes, diretor da Federação Única dos Petroleiros, (FUP), ele explica a importância do pré-sal para o país. Já no quadro Alimento é Saúde tem os benefícios da pitanga, a frutinha vermelha facilmente encontrada nos quintais das casas.

A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, sábado às 12h20, com reprise aos domingos às 7h.

Edição: Camila Salmazio