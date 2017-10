O escárnio dos golpistas

Todos conhecemos a articulação que se formou com forças do poder Judiciário - Supremo Tribunal Federal, Operação Lava Jato, entre outros -; do Ministério Público, com Rodrigo Janot e colegas; do empresariado oportunista que queria apenas salvar suas empresas da crise econômica, que atinge a todos.

A ampla maioria dos congressistas, que já haviam sido financiados regiamente pelos empresários (gastou-se R$ 6,2 bilhões na última campanha, nada semelhante em qualquer República do planeta Terra); continuam ávidos por seguir se apropriando de recursos públicos e manutenção de mordomias escandalosas.

É o que constatamos com as ações de mais uma verdadeira quadrilha, que operava há anos, sob o manto do PMDB, conforme consta da denúncia do Sr. Joesley Batista, e, como ficou claro, ao se vasculhar um singelo apartamento em Salvador (BA).

Tudo isso, manipulado diuturnamente pela Rede Globo, aquela mesma que havia recebido bilhões em publicidade dos governos Lula-Dilma!

Deram um golpe! Destituíram a presidenta Dilma, sem nenhum crime cometido, ainda que tenham seguido um rito novelesco.

Sabíamos que a burguesia brasileira, subordinada aos interesses do capital estrangeiro e de empresas e interesses dos Estados Unidos, precisavam ter o controle absoluto dos poderes no Brasil para aumentarem a exploração da mão de obra, dos recursos naturais abundantes e, assim, saírem sozinhos da crise mais rápido e jogando todo peso sobre a classe trabalhadora.

E agora, tais artimanhas, a cada dia, ficam mais claras com a máscara das manipulações judiciais e dos congressistas caindo definitivamente.

Duas denúncias apresentadas por empresários - do envolvimento claro, com foto e tudo da quadrilha que está no Planalto - foram absolvidas no Congresso por seus comparsas que são a maioria.

O STF caiu no ridículo de, a cada julgamento, assumir critérios diferentes de acordo com o réu. Coloca em pauta apenas o que interessa às elites.

Virou uma Corte vergonhosa e que não merece mais o respeito de ninguém. Aliás, não se respeitam nem entre eles! E aplicam, o que dizia Getúlio Vargas, “aos amigos tudo, aos inimigos a lei!”.

Na economia cumpre-se o verdadeiro objetivo do golpe: estão entregando o pré-sal, a Petrobras, as terras, os minérios e os setores mais lucrativos do país.

Querem ainda entregar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, a energia elétrica por meio da Eletrobras, instalar a Previdência privada e privatizar serviços de educação e saúde.

Precisam também fechar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como banco estatal de investimentos, o que já está em curso com a transferência de seus recursos para o Tesouro Nacional, que os repassa aos bancos privados na forma de pagamento de juros de uma dívida pública interna nunca auditada.

Na agricultura, todo dia há notícias de desnacionalização, de concentração e controle absoluto do capital estrangeiro sobre nossos bens e commodities.

Cerca de 70% de toda renda agrícola já é controlada por empresas transnacionais, que lucram com o fornecimento de todos insumos: sementes, fertilizantes, agrotóxicos, máquinas, drones, programas de informática, além de controlar o mercado mundial das commodities.

A ignorância da burguesia agrária, oportunista e não vinculada à agricultura, os deixa cegos diante de tamanha exploração, onde, no fundo, eles também perdem.

O último ataque foi nas reservas do pré-sal. Segundo a Associação de Engenheiros da Petrobras (AEPET), foram entregues trilhões de dólares em reservas conhecidas de petróleo para quatro empresas estrangeiras, por apenas R$ 6,1 bilhão. E ainda comemoraram nos jornais como sucesso.

De fato, foi um sucesso para o capital estrangeiro que vai exportar petróleo cru para suas matrizes enquanto, por aqui, destruíram a indústria naval, a petroquímica e o setor de distribuição da Petrobras. E milhões de empregos…

As massas desanimadas assistem a tudo quietas, porém, indignadas! Quando se levantarão? Ninguém sabe!

Se vingarão apenas nas eleições de 2018, recolocando Lula no Planalto? Também ninguém sabe!

O certo é que algum dia o povo brasileiro terá que julgar toda essa corja de golpistas, presentes nos bancos, no empresariado, no STF, no Ministério Público e na imprensa burguesa brasileira.

Espero que, como diz o ditado, a “a Justiça (do povo) tarde, mas não falhe!”

Nota: artigo escrito para a última edição da Revista Caros Amigos, edição de novembro de 2017. A revista deixará de circular, estrangulada pelo poder econômico e pelos golpistas! Escrevia na revista mensalmente, desde 1997, de forma solidária. Espero que possa ressurgir no futuro com mais força.

Edição: Simone Freire