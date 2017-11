Metade dos alimentos no Brasil contém agrotóxicos, diz estudo do Greenpeace

As principais consequências do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira estão listadas no novo relatório do Greenpeace lançado no último dia 30.

O relatório, intitulado “Segura este abacaxi: os agrotóxicos que vão parar na sua mesa” é baseado em um estudo técnico feito com diversos especialistas.

Um dos pontos de destaque do relatório é o resultado de uma análise feita com frutas e legumes, em 27 estados do país, que indica que metade dos alimentos pesquisados continha substâncias proibidas.

Também foram detectados, neste levantamento, pesticidas em quantidade acima da permitida pela lei brasileira e um agrotóxico proibido no Brasil. Os dados são da Anvisa.

O relatório do Greenpeace também alerta para a situação no cenário político, com os pacotes de mudanças que facilitam a utilização dos agrotóxicos circulando no Congresso, como o Projeto de Lei 6299/2002, conhecido como PL do Veneno.

Outras medidas apontadas no documento como prejudiciais para uma agricultura saudável são, por exemplo, a legalização da grilagem de terras, o afrouxamento das regras de combate ao trabalho escravo e a aprovação de leis que diminuem a proteção ao meio ambiente.

A aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) é apontada pelo relatório como uma das formas de resistência aos ataques à alimentação brasileira e ao meio ambiente. A medida está tramitando no Congresso, mas aguarda a instalação de uma Comissão Especial na Câmara dos Deputados para que o projeto seja debatido.

Movimentos populares organizam uma petição para exigir do Congresso a aprovação da PNARA. Você pode conferir o abaixo-assinado online aqui.

Edição: Vanessa Martina Silva