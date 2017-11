Parque da Chapada dos Veadeiros se recupera do maior incêndio da história

Cerca de 150 pessoas são esperadas neste feriado no parque da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O local se recupera do maior incêndio da história da unidade de conservação, que teve cerca de 28% da área queimada. Após quase 20 dias fechado, o parque foi reaberto nesta terça-feira (1) e, de acordo com os responsáveis pela área, 50 visitantes foram ao local. O número está bem abaixo da lotação máxima que é de 500 pessoas.

De acordo com o gestor do parque, Fernando Tatagiba, é preciso conscientizar a população que vive próxima à Chapada sobre a preservação do local. Segundo ele, é preciso falar sobre o tema com moradores, fazendeiros e até nas escolas da região. Em entrevista à Rádio Nacional, ele também disse que a unidade se recupera do fogo e já está pronta para receber os visitantes.

O incêndio começou no último dia 10 e obrigou o parque a fechar as portas no feriado do dia 12 de outubro. O fogo foi controlado, mas um novo foco surgiu no dia 17. Então novos focos, com suspeitas de ação humana criminosa, foram aparecendo. E por causa das altas temperaturas, locais onde o fogo já havia sido apagado, voltavam a queimar. O incêndio foi totalmente controlado no dia 28.

A estrutura do parque não foi danificada pelo incêndio. A unidade funciona normalmente e a entrada é das 8 da manhã ao meio dia. A saída deve acontecer até seis horas da tarde.

Edição: Radioagência Nacional