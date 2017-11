Estreia do Programa Brasil de Fato no Rio de Janeiro é destaque desta edição

O destaque do programa desta semana é a estreia do Programa Brasil de Fato no Rio de Janeiro, sintonizado pela Rádio Fluminense 540 AM ao sábados às 09:00h com reprise aos domingos no mesmo horário.

Em seu primeiro programa, Rio de Janeiro traz uma entre entrevista com o idealizador do Movimento Rap School, MC Guelo, a repercussão da vitória do “não” na consulta pública sobre o armamento da guarda Municipal de Niterói. A primeira edição fala também sobre a crise na saúde do Rio, que envolve a greve de várias categorias como médicos e psicólogos. Além disso, uma reportagem sobre a situação de abandono do complexo esportivo Caio Martins, em Niterói, e a cobertura do Encontro Estadual dos Sem Terrinha. No quadro 'Lugares do Rio”, a história do restaurante Estrelas da Babilônia e um bate papo sobre astrologia no 'Ouvir Estrelas'.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 7h. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720 aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Em São Paulo, a edição deste sábado traz um balanço geral da Caravana Lula por Minas Gerais com entrevista com o ex-presidente. Tem a cobertura da marcha da Frente Povo Sem Medo, do MTST, pedindo a construção de moradias em terrenos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). No quadro Alimento é Saúde, conheça mais sobre a amora e acompanhe o terceiro capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo. No quadro “Fala aí”, a pergunta da semana é sobre o leilão do pré-sal e diretora da FUP responde a questão. Momento Agroecológico traz produção de 150 mil mudas do MST para reflorestar a bacia do Rio Doce.

Em Pernambuco, tem entrevista com a jornalista e professora de comunicação (UFPE) Ana Veloso sobre Liberdade de Expressão, trazendo exemplos recentes em um debate para distinguir a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, como, por exemplo, a repercussão do cancelamento do show de Caetano Veloso. Nos esportes tem comentário sobre a Série C do Brasileirão. Matéria sobre as mobilizações populares contra a privatização da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco). Na cultura, no quadro “O que tu indica?” a radialista Nathalia Demery fala sobre o grupo de rap Arrete, formado por mulheres, de Jaboatão dos Guararapes (PE). Na Charge Sonora, o tema é a bancada BBB. Boletim com atualização do número de casos de estupros no Brasil.

Já em Minas Gerais, o destaque vai para a tragédia de Mariana, com matéria abordando o crime ambiental que completa dois anos dia cinco de novembro. Outra matéria ainda sobre o tema fala sobre cadastro dos atingidos que deveriam ser ressarcidos pela empresa Samarco, responsável pela tragédia. Inúmeros problemas são relatados pelas vítimas, que não conseguem se cadastrar para obter o ressarcimento. Tem avaliação dos movimentos sociais sobre a Caravana do Lula pelo estado. Matéria sobre uma CPI reaberta contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), envolvido em denúncia sobre venda de bens municipais. Na cidade de Mário Campos, região metropolitana, cinco homens, incluindo um policial militar, invadiram e depredaram um terreiro de umbanda e ameaçam os praticantes que estavam no local no momento. Ao tentarem fazer a denúncia, foram desencorajados pela própria policia. Saiba mais na matéria.

Edição: Camila Salmazio