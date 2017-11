Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 04/11/2017

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, foi denunciado pelo Ministério Público de Contas por causa das atividades da PBH Ativos. Desde a sua criação, a empresa tem sido alvo de denúncias e investigações. Nesta semana, Lacerda foi denunciado por causa das transações que envolvem a empresa criada por ele durante sua gestão no município.

Mais um caso gravíssimo de intolerância religiosa em Minas Gerais. Cinco homens invadiram e quebraram um terreiro de Umbanda em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. Além de quebrar objetos, os agressores também ameaçaram as vítimas com armas de fogo.

TRAGÉGIA EM MARIANA|

02 anos após o maior crime ambiental do país, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ainda esperam pela garantia de direitos. Como você acompanhou no começo do nosso programa, inúmeras pessoas ainda lutam para conseguirem ser ressarcidas das perdas sofridas.

Em meio a tanta injustiça, uma vitória! É que os atingidos conquistaram a alteração no questionário aplicado para cadastrar as famílias e avaliar suas perdas. De acordo com os atingidos, o formulário, que foi aplicado a mais de 23 mil famílias, continha erros que impediam o ressarcimento às vítimas.

O tempo passou, inúmeros processos tramitam na justiça, mas até hoje ninguém foi punido por esse crime. O Brasil de Fato saiu às ruas para saber o que o povo acha desta situação

E para marcar os 2 anos de impunidade do crime na bacia do Rio Doce, o Movimento dos Atingidos por Barragens realiza manifestações, missas e audiências públicas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Quem quiser conferir a programação completa, basta acessar o endereço www.mabnacional.org.br.

E por falar em Movimento dos Atingidos por Barragens, é dessa organização que saiu uma cabulosa da nossa história!! Ela foi atingida pela construção da barragem de Jirau, lá em Rondônia. Denunciou diversos crimes cometidos contra a população ribeirinha e hoje é um ícone não só para a luta dos atingidos, mas também para todo povo. Hoje você conhece a história da Nicinha.

RESENHA ESPORTIVA

No mundo dos esportes, a FIFA deu o que falar nesta semana após afirmar que reconhece os títulos do Torneio Intercontinental, campeonato que aconteceu durante as décadas de 1980 e 1990 e foi muito conhecido pelos apaixonados por futebol. Mas para os torcedores, o que adianta esse reconhecimento da FIFA? Quem comenta é o nosso colunista Fabrício Farias.

Edição: Minas Gerais