Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 04/11/17

O que é liberdade de expressão? Conversamos com Ana Veloso, que é jornalista e professora doutora do departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sobre os ataques a essa liberdade e o aumento do discurso de ódio no país.

Trabalhadores informais do Marco Zero, no Recife (PE), afirmam sofrer perseguição da prefeitura da cidade, que tem proibido o trabalho dos tradicionais ambulantes ao comercializarem suas mercadorias.







No boletim com notícias do interior, confira as mobilizações de movimentos populares contra a privatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). Também trazemos dados atualizados sobre estupros coletivos, que revelam situações assustadoras sobre este crime.

O programa traz reportagem especial sobre a maior tragédia-crime do Brasil que aconteceu há dois anos na Bacia do Rio Doce, que corta os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Foi o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos da barragem de Fundão, operada pela empresa Samarco, que deixou milhares de famílias desalojadas e muitos mortos.

Em esportes, trazemos comentário de Vinícius Sobreira, do Brasil de Fato Pernambuco, sobre a situação dos times de Recife (PE) noCampeonato Brasileiro.

No quadro “O que tu indica?” a radialista Nathália D’Emery vai de música pernambucana só com mulheres. Quer saber quem são? É só escutar o programa. Tem também charges e música.







Não perca o terceiro capítulo da Radionovela Rosa Luxemburgo.

Edição: Catarina de Angola