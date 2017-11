Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 04/11/17

Em São Paulo, a edição deste sábado traz um balanço geral da Caravana Lula por Minas Gerais com entrevista com o ex-presidente. Tem a cobertura da marcha da Frente Povo Sem Medo, do MTST, pedindo a construção de moradias em terrenos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

No quadro Alimento é Saúde, conheça mais sobre a amora e acompanhe o terceiro capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo. No quadro “Fala aí”, a pergunta da semana é sobre o leilão do pré-sal e diretora da FUP responde a questão. Momento Agroecológico traz produção de 150 mil mudas do MST para reflorestar a bacia do Rio Doce.

A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, sábado às 12h20, com reprise aos domingos às 7h.

Edição: Daniela Stefano