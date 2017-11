História do goleiro do Chapecoense vai virar filme

A história do goleiro Danilo, o Marcos Danilo Padilha, da Chapecoense, vai virar filme. O atleta é uma das 71 vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro do ano passado. Sua trajetória de infância humilde, vida e superação será contada na cinebiografia “Goleiro”, dirigida por Thiago di Melo. O ator global Klebber Toledo interpretará o camisa 1.

Danilo também jogou nos times de Paranavaí, Engenheiro Beltrão, Nacional, Operário, Arapongas e Londrina. Ele foi destaque na Chapecoense quando o time disputou a Sul-Americana, em 2016. Naquele mesmo ano, a aeronave da LaMia levava a equipe até Medellín, na Colômbia, para disputar a primeira partida da final do torneio. Por falta de combustível, o avião caiu perto de Rionegro e levou a vida de 71 dentre as 77 pessoas a bordo.

O filme começa a ser gravado logo após a Copa do Mundo na Rússia. A expectativa é lançá-lo no Brasil em 29 de novembro de 2018, para homenagear as vítimas após dois anos do acidente aéreo.

Edição: Carolina Goetten