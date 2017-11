Banda Mais Bonita da Cidade faz show gratuito nesta sexta (10), em Curitiba

Eles ultrapassam meio milhão de seguidores no Facebook e 40 milhões de visualizações no Youtube. O sucesso de A Banda Mais Bonita da Cidade não se deteve ao hit Oração – que viralizou em território nacional em 2011. Durante os últimos anos, o grupo tem levado a música paranaense para palcos do Brasil e do mundo com sucesso de público. Nesta sexta-feira (10), a banda se apresenta no Teatro do Sesi Portão, com entrada franca.

A Banda Mais Bonita da Cidade surgiu em 2009 com o intuito de interpretar e dar novas roupagens a músicas de compositores curitibanos. Em oito anos de carreira, o grupo já lançou três discos, um EP em formato de Vinil Compacto e um DVD. Seu último álbum de estúdio foi De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo, com canções de artistas já conhecidos do público paranaense e releituras de bandas locais. A produção deste trabalho contou com uma imersão de 15 dias em uma fazenda do interior do Paraná.

A banda vai apresentar faixas de seu novo álbum intercaladas por sucessos de seu repertório. Os interessados em prestigiar, devem comparecer à bilheteria do Teatro no dia da ação para a retirada dos ingressos, a partir de uma hora antes da apresentação.

Para ficar por dentro



Quando: Dia 10, sexta-feira, às 20h.



Onde: Teatro SESI Portão, rua Padre Leonardo Nunes, 180, Portão.

Edição: Ednubia Ghisi