Centrais sindicais convocam atos em todo país nesta sexta contra reforma trabalhista

Às vésperas da data em que as novas regras trabalhistas entram em vigor, as centrais sindicais convocam manifestações contra as reformas da Previdência e trabalhista. Protestos vão ocorrer nesta sexta-feira (10) em pelo menos 24 capitais e no Distrito Federal.

No próximo sábado (11), a reforma trabalhista, sancionada em julho pelo presidente golpista, Michel Temer (PMDB) passa a valer.

A medida altera mais de cem pontos da CLT, lei que regulamenta as relações trabalhistas no Brasil.

Um levantamento feito pela CUT/Vox Populi, em junho, aponta que as reformas trabalhista e da Previdência são vistas de forma negativa por 70% dos trabalhadores brasileiros.

O objetivo das entidades também é mobilizar os trabalhadores em torno da reforma da Previdência, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional.

Além das marchas, estão previstas assembleias e interrupção de atividades das empresas por períodos curtos, de até uma hora.

Confira a agenda dos atos completa por estado:

Rio Branco (AC)



08h - Ato com concentração na Praça da Revolução

Maceio (AL)



08h - Concentração na praça Sinimbu

Manaus (AM)



16h - Manifestação na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia)

Macapá (AP)



10h - Concentração na Praça da Bandeira

Salvador (BA)



11h - Caminhada do Campo Grande até a Praça Municipal



13h - Manifestação na porta da Previdência Social no Comércio

Distrito Federal



09h – Ato Fora Temer e suas medidas - Espaço do Servidor – Esplanada dos Ministérios

Fortaleza (CE)



Marcha da Esperança/ Dia Nacional de Luta contra a Reforma Trabalhista



8h – Praça Clóvis Beviláqua (Praça da Bandeira - Centro)

Vitória (ES)



12h - Concentração na Praça 8 e caminhada até a justiça do trabalho



17h - Ato na UFES (Universidade Federal do ES)

Goiânia (GO)



16h - Ato unificado na Praça do Bandeirante

Belo Horizonte (MG)



09h - Ato na Praça da Estação

Campo Grande (MS)



16h - Ato na Praça Ari Coelho com enterro da CLT na superintendência do trabalho

Cuiabá (MT)



15h - Praça Alencastro

Belém (PA)



08h30 - Concentração no TRT na Praça Brasil – Caminhada até o Ver-O-Peso

Curitiba (PR)



11h - Ato na Boca Maldita

João Pessoa (PB)



14h - Lyceu Paraibano

Recife (PE)



09h - Assembleia da classe trabalhadora na Praça da Democracia (Derby)

Teresina (PI)



08h - Ato Unificado – Praça Rio Branco – Com Caminhada pelas Ruas do Centro

Natal (RN)



14h - Ato com concentração na Praça Gentil Ferreira no Bairro Alecrim. Depois será feita uma caminhada pelas ruas principais até a Cidade Alta

Boa Vista (RR)



09h - Concentração na Praça do Centro Cívico – caminhada pelas ruas do centro

Porto Alegre (RS)



10h as 14h - Plenária de Mobilização - Auditório da Igreja da Pompeia (R. Barros Cassal, 220, Floresta POA)



16h - Abraço à Justiça do Trabalho – Av. Praia de Belas



18h - Ato das Centrais – Esquina Democrática

Rio de Janeiro (RJ)



16h – Concentração na Candelária – Caminha pra a Cinelândia

Florianópolis (SC)



16h - Ato no terminal Urbano



Várias regiões do estado, como Chapecó, Região Serrana, entre outras terão atos nas portas dos locais de trabalho.

São Paulo (SP)



09h30 – Ato em São Paulo – Concentração na Praça da Sé



10h30 – Caminhada até a Avenida Paulista



14h30 – Ato de professores e servidores no Palácio dos Bandeirantes contra o PL da Morte

Campinas (SP)



17h00 – Ato no Largo do Rosário, no Centro.

Aracaju (SE)



15h - Ato com concentração às 15h na Praça Getúlio Vargas (praça da OAB)

Palmas (TO)



09h – Em frente a CEF – Quadra 105 Sul – Rua SE 01

