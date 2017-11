Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 11/11/2017

Nesta semana diversos movimentos, que participam da luta por moradia realizaram um ato, em Belo Horizonte, questionando os cortes no programa Minha Casa Minha Vida, feitos pelo governo não eleito de Michel Temer. Já em Montes Claros, no norte de Minas, a ocupação Juntos Venceremos ocupou a Câmara dos Vereadores e garantiu uma audiência pública para debater a situação das 230 famílias que vivem no local.

Falando ainda sobre protestos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupou nesta semana a sede da CEMIG, em Belo Horizonte para reivindicar acesso à energia elétrica.

Um triste título para nosso estado. Minas Gerais lidera o ranking do trabalho sujo em todo o país. A capital mineira também figura no topo das lista de cidades com o maior registro de casos de trabalho escravo em todo Brasil.

O quadro Bafafá desta semana, debate a situação da personagem Clara, na nova novela das nove. A personagem interpretada por Bianca Bin vive em um relacionamento abusivo com o marido. Quem debate o caso é o nosso colunista Felipe Marcelino.

Edição: Minas Gerais