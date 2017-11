Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 11/11/2017

No programa desta semana destacamos as mobilizações que aconteceram nesta sexta-feira (10), Dia Nacional de Paralisação Nacional, contra a Reforma Trabalhista que entra em vigor neste sábado (11), e contra a Reforma da Previdência. Vamos saber como aconteceram os atos em Pernambuco.



Vamos destacar também o encontro que reuniu mulheres de todo Semiárido Brasileiro, em Natal (RN), e que teve apresentação teatral, trazendo a arte como alimento para a luta.



Em Pernambuco, a “Operação Torrentes” investiga casos de fraudes e desvio de recursos públicos nas operações que recuperavam as cidades afetas pelas enchentes no primeiro semestre deste ano na Zona da Mata e Sertão do estado. Vamos saber mais sobre essa denúncia. Na época, mais de 50 mil famílias foram atingidas e ficaram sem casas.



O colunista Aristóteles Cardona comenta sobre o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E situação de Pernambuco.



O massacre de Canudos completou 120 anos em 2017. O que devemos preservar da memória de Canudos? A repórter Vanessa Gonzaga conta pra gente no Mosaico Cultural.



E a Radionovela Rosa Luxemburgo chega a seu quarto capítulo. Vamos conferir.

Edição: Catarina de Angola