Ouça o programa Brasil de Fato - Edição Rio de Janeiro - 11/11/17

A edição deste sábado fala sobre a mobilização dos trabalhadores contra a reforma trabalhista e o desmonte das políticas sociais na última sexta-feira no Brasil e no Rio de Janeiro, como parte do Dia Nacional de Protesto e Paralisação. O programa traz também uma reportagem com os profissionais de saúde do município do Rio sobre a situação da saúde pública na cidade, que tem sofrido com a falta de medicamentos e sucateamento dos serviços.

No mês da consciência negra, o artista entrevistado desta edição é o cantor Pedro Logän, que traduz na sua música a espiritualidade a cultura afro-brasileiras, no ritmo do afropop.

A edição traz ainda uma reportagem sobre a distribuição de alimentos saudáveis nas cidades pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), e no quadro Conexão Campo Cidade, a experiência do Encontro Estadual de Agroecologia, no quilombo do Campinho, em Paraty, no litoral sul fluminense.

O programa é exibido todos os sábados, às 9h, e aos domingos, no mesmo horário, na Rádio Fluminense (540 AM).

