Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 11/11/17

A edição deste sábado (11) do programa Brasil de Fato mostra como as medidas do presidente golpista Michel Temer podem mudar a vida do trabalhador brasileiro.

O programa traz também matéria sobre a ameaça de despejo de duas mil famílias no Pará, por conta de uma decisão judicial que beneficia empresários da região. No quadro Mosaico Cultural, recordaremos os 120 anos do massacre de Canudos, importante resistência do povo na Bahia.

Você sabia que as folhas da amoreira podem ser aliadas das mulheres que passam pela menopausa? Confira os benefícios da amora no quadro Alimento é Saúde.

Nesta edição você ouve os sambas de Baden Powell e Cartola, em homenagem aos 101 anos da gravação do primeiro samba brasileiro, "Pelo Telefone”, de Ernesto Joaquim Maria dos Santos.

A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, sábado às 12h20, com reprise aos domingos às 7h.

Edição: Camila Salmazio