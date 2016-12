ESPECIAL | Samba: 100 años de alegría y resistencia

El 2 de diciembre, se conmemora en Brasil el Día Nacional de la Samba y, en este 2016, se celebran los 100 años de la grabación de la canción “Pelo telefone”, considerada la primera grabación brasileña, según los registros de la Biblioteca Nacional.

Para homenajear este ritmo que marca la identidad del pueblo brasileño, Brasil de Fato preparó un especial multimedia para recuperar la memoria de la samba a partir de los relatos de quienes hicieron y hacen parte de la historia en São Paulo y en Rio de Janeiro, sin olvidar los orígenes y referencias en el estado de Bahía.

Además, el Día Nacional de la Samba surgió por iniciativa de un edil bahiano, Luis Monteiro da Costa, compositor de la samba “Na Baixa do Sapateiro”, en 1938, reverenciando la capital de Bahía, Salvador.

Acceda al especial:

Hechos curiosos de la historia del samba

Las raíces negras del samba, por Luiz Ricardo Leitão

Leci Brandão

La compositora, cantora y diputada del estado de São Paulo, Leci Brandão, nos contó acerca de lo que se siente ser la primera compositora de la Escuela de Samba “ Estação Primeira de Magueira”, además de comentar su vasta experiencia con la samba, su trayectoria junto a cantoras como Doña Ivone Lara y su admiración por Clementina de Jesus.

Moacyr Luz El músico y compositor Moacyr Luz cuenta que conoció la samba porque su padre era presidente de un club de fútbol amateur y, los domingos, después de los juegos, todos iban a la “sede del club”, que era el bar más próximo de la cancha. “Conocí la samba viendo golpear las latas, reco-reco con chapitas y me apasioné definitivamente por ese ritmo”, relata.

Salgadinho

El cantor Salgadinho afirma que “la samba y el pagode son una sóla cosa”, pero revela algunas diferencias entre los ritmos, y comparte sus influencias musicales.

Tadeu Kaçula

El productor musical y sociólogo Tadeu Kaçula realiza una reconstrucción histórica de la Samba, relacionando los ciclos económicos de Brasil con la producción musical del pueblo africano a lo largo de los años, hasta la consolidación de las sambas en diferentes lugares de Brasil.

Teresa Cristina

La cantora carioca Teresa Cristina cuenta que fue su padre quien le presentó la samba, oyendo discos de Candeia y de Roberto Ribeiro.

Sobre el futuro de la samba, ella dice “Mi sueño y mi voluntad es que las compositoras mujeres puedan hacer samba en género femenino y que podamos dar algún tipo de respuesta a la situación de la mujer a partir de la samba; porque la letra de la samba no da, es zafada, es infiel y no tiene corazón… Y eso es una condición humana, no es exclusividad de la mujer. Y como las sambas fueron hechas por hombres durante casi todo el tiempo, me gustaría que esas letras cambien”.

Wilson das Neves

El baterista, cantor y compositor Wilson das Neves tiene 62 años de carrera, 13 discos y más de 750 grabaciones con otros artistas. Cuenta cómo tuvo su primer contacto con la samba: “Yo tenía una tía que organizaba muchas fiestas… Y en la casa de ella había un show, fue ahí que conocí la samba. En la panza de mi mamá ya escuchaba samba”.